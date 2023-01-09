Главный тренер «Ак Барса» прокомментировал камбэк со счёта 0:2 в матче с «Сибирью»

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал победу в матче с «Сибирью».
«Начали, может быть, не совсем так, как мы хотели. Пропустили шайбу, она никакая не сложная была, к сожалению. Это потеря концентрации перед воротами. В большинстве соперник сыграл хорошо, мы — неудачно. Должен сказать, что команда продолжала играть, играли правильно. Мы прибавили в движении, прибавили в агрессии. Играли в меньшинстве четыре раза, ребята выдержали. Я доволен ими.
Слабое начало матча? Мы будем разбираться, пока не готов ответить.
Форма Журавлёва? Против такого соперника старался, немножко переживал, наверное.
Отсутствие побед с крупным счётом? Сейчас много забивать особенно не дают. Ребята пытаются. Возможности для реализации у нас есть, это важно. Постараемся забивать побольше», — передаёт слова Билялетдинова корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.
- 9 января 2023
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