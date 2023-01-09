Главный тренер «Сибири» рассказал о процессе восстановления легионеров после травм

Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов высказался после поражения в матче с «Ак Барсом».

«Что с Сетдиковым? Будет точно известно завтра, не думаю, что травма простая.



Была ли мысль дать сыграть в овертайме Овчинникову? Желание перейти из пятого класса в десятый есть у всех. Но нужно ещё мочь это делать. Я не могу парня молодого подставлять, если он где-то ошибётся. Дима показывает добротный хоккей. Те, кто играл, — я их и поставил играть.



Информация по Мёрфи и Чайковски? У Чайковски сотрясение, он пробовал выходить на лёд, но неудачно, со льда ушёл. Мёрфи должен приехать на днях, послезавтра, сразу его ждёт плановая диспансеризация, и будет тренироваться.



Стоит ли вызвать Артёма Чмыхова из фарм-клуба? Мы постоянно держим это в голове. Но пока обходимся своими силами. Думаю, где-то в этом месяце, возможно, вызовем. Состав потихонечку урезается», — передаёт слова Мартемьянова корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.