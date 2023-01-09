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Макдэвид рассказал, что в течение всей карьеры носит только одну пару носков. Они рваные

Макдэвид рассказал, что в течение всей карьеры носит только одну пару носков. Они рваные
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Канадский нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид рассказал, что носит одну и ту же пару носков на тренировках и во время матчей, сообщает Sportsnet.

За годы карьеры, пока капитан «нефтяников» неизменно надевает только эту пару, носки обзавелись большим количеством дырок. «Они настолько отвратительны, насколько вы ожидаете», — добавляет издание Blade Of Steel.

Фото: Sportsnet

Отметим, что 25-летний Макдэвид лидирует в списке лучших бомбардиров Национальной хоккейной лиги в нынешнем сезоне. За 41 встречу регулярного чемпионата канадский нападающий забросил 33 шайбы и отдал 43 результативные передачи, суммарно набрав 76 очков. Он опережает ближайшего преследователя, своего одноклубника Леона Драйзайтля (62), на 14 баллов.

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