«Гретцки может быть величайшим, но не быстрее меня». Макдэвид бросил вызов Уэйну в рекламе

Капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид снялся в рекламе с великим канадским хоккеистом Уэйном Гретцки.
Форвард «нефтяников» подъехал к легенде НХЛ, после чего у них завязался разговор:
— Что думаешь? — сказал Макдэвид.
— Довольно быстро, — ответил Гретцки.
— Я ощущаю себя довольно быстрым.
— Это твоё имя?
— Определённо?
— Определённо.
— Проедемся?
«Уэйн Гретцки может быть величайшим во все времена. Но на льду он не быстрее, чем я», — отреагировал Макдэвид на рекламу в своих социальных сетях.
Отметим, что Макдэвид в нынешнем сезоне принял участие в 38 встречах регулярного чемпионата НХЛ, в которых набрал 72 (32+40) результативных балла. Канадец является лучшим снайпером, ассистентом (по передачам делит первое место с Никитой Кучеровым и Эриком Карлссоном) и бомбардиром сезона.
- 3 января 2023
-
19:45
-
19:16
-
19:09
-
19:03
-
18:31
-
18:15
-
18:09
-
18:06
-
18:01
-
17:40
-
17:17
-
16:48
-
16:12
-
15:52
-
15:18
-
15:05
-
14:41
-
14:25
-
14:02
-
13:31
-
13:26
-
13:18
-
13:09
-
12:57
-
12:22
-
11:58
-
11:43
-
11:08
-
10:59
-
10:34
-
10:19
-
10:04
-
09:53
-
09:30
-
09:17