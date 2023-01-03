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«Гретцки может быть величайшим, но не быстрее меня». Макдэвид бросил вызов Уэйну в рекламе

«Гретцки может быть величайшим, но не быстрее меня». Макдэвид бросил вызов Уэйну в рекламе
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Капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид снялся в рекламе с великим канадским хоккеистом Уэйном Гретцки.

Форвард «нефтяников» подъехал к легенде НХЛ, после чего у них завязался разговор:

— Что думаешь? — сказал Макдэвид.
— Довольно быстро, — ответил Гретцки.
— Я ощущаю себя довольно быстрым.
— Это твоё имя?
— Определённо?
— Определённо.
— Проедемся?

«Уэйн Гретцки может быть величайшим во все времена. Но на льду он не быстрее, чем я», — отреагировал Макдэвид на рекламу в своих социальных сетях.

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Отметим, что Макдэвид в нынешнем сезоне принял участие в 38 встречах регулярного чемпионата НХЛ, в которых набрал 72 (32+40) результативных балла. Канадец является лучшим снайпером, ассистентом (по передачам делит первое место с Никитой Кучеровым и Эриком Карлссоном) и бомбардиром сезона.

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