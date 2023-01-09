Макдэвид объяснил, почему долгое время играет и тренируется в рваных носках

Канадский нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид объяснил, почему носит одну и ту же пару носков на тренировках и во время матчей.

«Они больше их не делают. Что бы там ни был за бренд… Я думаю, это CCM или вроде того… Они больше не делают носки. Может быть, они начнут, стоит подождать», — сказал Макдэвид в эфире YouTube-канала Sportsnet.

Ранее канадский хоккеист рассказал, что очень долгое время носит одну и ту же пару носков. Они за это время успели сильно порваться.

Отметим, что 25-летний Макдэвид лидирует в списке лучших бомбардиров Национальной хоккейной лиги в нынешнем сезоне. За 41 встречу регулярного чемпионата канадский нападающий забросил 33 шайбы и отдал 43 результативные передачи, суммарно набрав 76 очков. Он опережает ближайшего преследователя, своего одноклубника Леона Драйзайтля (62), на 14 баллов.