Пастрняк стал первой звездой недели в НХЛ. Он забил семь голов
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Стали известны три лучших хоккеиста прошедшей игровой недели в Национальной хоккейной лиге, сообщает пресс-служба НХЛ.
Третьей звездой стал защитник «Баффало Сэйбрз» Расмус Далин. Шведский хоккеист принял участие в двух встречах регулярного чемпионата, в которых забросил две шайбы и отдал четыре результативные передачи, суммарно набрав шесть очков.
Вторая звезда недели — форвард «Нью-Джерси Дэвилз» Джек Хьюз. В трёх матчах регулярки он набрал семь результативных баллов. Нападающий «дьяволов» забил пять голов и отдал две голевые передачи.
Первой звездой стал форвард «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк. Нападающий «мишек» сыграл в четырёх встречах, забросил семь шайб и добавил к ним один ассист — суммарно восемь очков.
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