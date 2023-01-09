Пастрняк стал первой звездой недели в НХЛ. Он забил семь голов

Стали известны три лучших хоккеиста прошедшей игровой недели в Национальной хоккейной лиге, сообщает пресс-служба НХЛ.

Третьей звездой стал защитник «Баффало Сэйбрз» Расмус Далин. Шведский хоккеист принял участие в двух встречах регулярного чемпионата, в которых забросил две шайбы и отдал четыре результативные передачи, суммарно набрав шесть очков.



Вторая звезда недели — форвард «Нью-Джерси Дэвилз» Джек Хьюз. В трёх матчах регулярки он набрал семь результативных баллов. Нападающий «дьяволов» забил пять голов и отдал две голевые передачи.



Первой звездой стал форвард «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк. Нападающий «мишек» сыграл в четырёх встречах, забросил семь шайб и добавил к ним один ассист — суммарно восемь очков.