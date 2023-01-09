Экс-генменеджер «Детройта»: русские держат меня в бизнесе с 1997 года!

Журналист Стивен Джей Несбитт в статье на The Athletic рассказал забавную историю о переписке бывшего генерального менеджера «Детройт Ред Уингз» Кена Холланда и известного агента многих россиян в НХЛ Дэна Мильштейна в 2015 году.
«Ред Уингз» доставили Дацюка в Шарлотт, штат Северная Каролина, на встречу с хирургом-ортопедом доктором Робертом Андерсоном. Накануне этой встречи, когда Дацюк и Мильштейн ужинали, Холланд послал им СМСку, что планирует задрафтовать россиянина Евгения Свечникова в первом раунде на следующий день. «Тебе их мало?» — пошутил Мильштейн. Он помнит, как Холланд написал в ответ: «Русские держат меня в бизнесе с 1997 года!» — говорится в сообщении.
В 1997 году Холланд был назначен на должность генерального менеджера «красных крыльев», он пробыл на этом посту до 2019 года, когда ушёл в «Эдмонтон Ойлерз». При нём «Детройт» завоевал три Кубка Стэнли (в 1998, 2002 и 2008 годах), а также ещё один, в 1997-м, когда Кен был помощником генменеджера.
- 9 января 2023
-
23:55
-
23:37
-
23:21
-
22:58
-
22:48
-
22:14
-
21:42
-
21:15
-
20:45
-
20:12
-
19:42
-
19:18
-
19:12
-
18:50
-
18:42
-
18:38
-
18:03
-
17:57
-
17:22
-
16:58
-
16:24
-
15:23
-
15:18
-
14:50
-
14:42
-
14:33
-
14:14
-
14:06
-
13:37
-
13:14
-
13:04
-
12:50
-
12:34
-
12:13
-
12:01