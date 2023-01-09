Экс-генменеджер «Детройта»: русские держат меня в бизнесе с 1997 года!

Журналист Стивен Джей Несбитт в статье на The Athletic рассказал забавную историю о переписке бывшего генерального менеджера «Детройт Ред Уингз» Кена Холланда и известного агента многих россиян в НХЛ Дэна Мильштейна в 2015 году.

«Ред Уингз» доставили Дацюка в Шарлотт, штат Северная Каролина, на встречу с хирургом-ортопедом доктором Робертом Андерсоном. Накануне этой встречи, когда Дацюк и Мильштейн ужинали, Холланд послал им СМСку, что планирует задрафтовать россиянина Евгения Свечникова в первом раунде на следующий день. «Тебе их мало?» — пошутил Мильштейн. Он помнит, как Холланд написал в ответ: «Русские держат меня в бизнесе с 1997 года!» — говорится в сообщении.

В 1997 году Холланд был назначен на должность генерального менеджера «красных крыльев», он пробыл на этом посту до 2019 года, когда ушёл в «Эдмонтон Ойлерз». При нём «Детройт» завоевал три Кубка Стэнли (в 1998, 2002 и 2008 годах), а также ещё один, в 1997-м, когда Кен был помощником генменеджера.