«Ему больше нравилось унижать парней». Легенда НХЛ Бретт Халл вспомнил игру с Дацюком

Легендарный нападающий НХЛ Бретт Халл вспомнил игру за «Детройт Ред Уингз» вместе с российским форвардом Павлом Дацюком. Американец выступал за «красных крыльев» с 2001 по 2004 год. Дацюк провёл в «Детройте» 15 лет: с 2001-го по 2016-й.

«Сначала общение в основном осуществлялось с помощью мимики. Он мог сказать что-то, когда мы подходили к скамейке запасных, а я был расстроен. Он говорил: «Бретт, ты злиться?» (Дацюк в то время плохо владел английским. — Прим. «Чемпионата»). Я отвечал ему: «Чёрт возьми, да, но не на тебя». Я никогда не мог злиться на этого паренька. Он был так хорош во всех аспектах игры.

Дацюк много обыгрывал? Он не понимал, что мы можем забивать каждую смену (смеётся). Иногда ему больше нравилось унижать парней», — приводит слова Халла The Athletic.