«Сент-Луис» вызвал защитника Саморукова из АХЛ, Бортуццо перемещён в список травмированных

«Сент-Луис Блюз» вызвал из фарм-клуба в Американской хоккейной лиге российского защитника Дмитрия Саморукова, сообщает официальный сайт «блюзменов».

Также защитник «Блюз» Роберт Бортуццо был переведён в список травмированных.

Саморуков перешёл в систему «Сент-Луиса» в октябре в результате обмена с «Эдмонтон Ойлерз». В обратном направлении проследовал россиянин Клим Костин. Перед обменом хоккеистов выставили на драфт отказов НХЛ, однако никто российских игроков не забрал.

Саморуков был выбран «Ойлерз» на драфте НХЛ в 2017 году в третьем раунде под общим 84-м номером

В нынешнем сезоне Американской хоккейной лиги на счету 23-летнего россиянина 34 матча и 8 (2+6) очков за «Спрингфилд Тандербёрдс».