Светлов: сейчас главный резерв «Сочи» — оборона, стабилизируем её

Главный тренер «Сочи» Сергей Светлов рассказал о серии поражений клуба, которая достигла 19 матчей подряд, а также о мерах для исправления текущей ситуации.

«Безусловно, эта серия на команду давит, прежде всего в плане психологии. Делаем всё возможное, чтобы вселить в нашу молодёжь уверенность, хотя календарь чемпионата очень жёсткий, времени для тренировочного процесса практически нет.



Тем не менее последние две игры показали, что есть свет в конце тоннеля. В игре с лучшими клубами конференции — СКА и ЦСКА — были рядом с результатом. «Сочи» показал, что у команды есть потенциал и тем более есть перспектива.

С возвращением в строй в игре со СКА голкипера Бердина стабилизируется вратарская линия, в которой в матче с ЦСКА порадовал и Третьяк. Есть позитивные моменты в атакующей линии, остроты ей добавил новичок Мичков. Был вариант поставить на буллит прогрессирующего Петькова, который его и заработал, но в предыдущем матче именно Мичков реализовал свой штрафной бросок. Рискнули, но…



Вообще, сейчас наш главный резерв — оборона, стабилизируем её. В этой линии активно прогрессирует молодёжь из МХЛ. Скажем, в последних матчах защитники Мачулин и Косовец играют свежее Гормли и Морроу. Это показатель. Такую тенденцию мы заметили, поэтому недавно пригласили из «Капитана» ещё одного юного защитника — Димитрова. В конкуренции все изначально равны — и опытные легионеры, и новички», — цитирует Светлова Russia-Hockey.ru.

Напомним, в матче со СКА южане повторили антирекорд КХЛ по количеству поражений подряд (19), установленный «Спартаком» в сезоне-2013/2014. Сегодня, 10 января, «Сочи» примет дома «Витязь» в 19:30 мск.