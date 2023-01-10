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Форвард «Автомобилиста» Мэйсек первым в сезоне забросил 30 шайб

Форвард «Автомобилиста» Мэйсек первым в сезоне забросил 30 шайб
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В Екатеринбурге проходит матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Местный «Автомобилист» принимает на своём льду ЦСКА. Идёт третий период, счёт 3:1 в пользу хозяев.

В матче отличился нападающий хозяев Брукс Мэйсек. Эта шайба стала для 30-летнего форварда 30-й в текущем регулярном сезоне. Он стал первым игроком, кто добрался до этой отметки в сезоне-2022/2023.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Как сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги, Мэйсек стал 15-м игроком в истории КХЛ, которому удалось забить 30+ голов в отдельно взятом регулярном чемпионате.

Следующий матч «Автомобилист» проведёт в гостях с минским «Динамо».

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