Каменский: «Автомобилист» — как раненый зверь. Это пройдёт, и команда обретёт свою форму

Олимпийский чемпион, обладатель Кубка Стэнли и трёхкратный чемпион мира Валерий Каменский рассказал про неудачную серию «Автомобилиста» и поделился ожиданиями от матча екатеринбуржцев с ЦСКА (10 января в 17:00 мск).
«Автомобилист» проиграл девять игр подряд. Прям как раненый зверь! Что происходит с клубом? Бывают спады в команде. В клубе хорошие игроки. Возможно, время не лучшее, с таким интенсивным календарём. Он повлиял на физическую форму команды. Это пройдёт, и команда обретёт свою форму. «Автомобилист» справится с этим!
Каждый встреча — новый матч. Во-первых, у команды поменялся тренер; во-вторых, у «Автомобилиста» сменилась тактика. С ЦСКА точно будет интересный матч! С сильной командой всегда приятно играть. Если достойно сыграют, то смогут переломить неудачи в последнее время. Победа для «Автомобилиста» будет не сенсацией, а скорее хорошим стимулом двигаться дальше и побеждать. ЦСКА должен подтвердить свой высокий уровень, на котором сейчас играет. Хоккей — игра непредсказуемая. Не могу предвидеть, как пойдёт матч. Знаю, что матч будет красивым для зрителей и болельщиков. Смотрите и болейте за свою команду!», — цитирует Каменского Sport24.
«Автомобилист», несмотря на девять поражений подряд, продолжает возглавлять турнирную таблицу Восточной конференции, имея в активе 63 очка.
- 9 января 2023
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