Форвард «Северстали» Петунин в матче с «Торпедо» оформил свой первый хет-трик в КХЛ

В Череповце завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Северсталь» принимала на своём льду «Торпедо». Победу по буллитам со счётом 5:4 одержали хозяева.

В матче форвард «Северстали» Александр Петунин оформил свой первый хет-трик в КХЛ. 25-летний нападающий забил на 13-й, 20-й и 48-й минутах матча.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Как сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги, он стал пятым игроком череповецкого клуба, которому удалось забросить более трёх шайб за один матч. Ранее это удавалось сделать Вадиму Шипачёву (26.09.2011, в ворота «Югры»), Андреасу Турессону (24.12.2014, покер в ворота «Динамо» Москва), Павлу Бучневичу (19.11.2015, в ворота «Медвешчака») и Никите Гуслистову (21.01.2021, в ворота «Автомобилиста»).