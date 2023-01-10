Главный тренер московского «Динамо» подробно проанализировал победу над «Салаватом»

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов рассказал о победе над «Салаватом Юлаевым» (3:2) и объяснил две быстрые пропущенные шайбы в третьем периоде.
«Что касается игры: как правильно бы сказать? Интересная. Хотели зрителям доставить ещё больше удовольствия, чтобы посмотрели овертайм, но слава богу, что забили последний гол. А если быть серьёзным, то изначально было ясно, что игра будет очень тактической, без чего-то сверхъестественного. Кто-то атакует – другой обороняется, и, соответственно, наоборот. Когда мы повели, Уфа стала больше заниматься атакой, потому что ей надо было отыгрываться. Схемы и рисунки два периода были одинаковые, а на третий чуть поменялись закаты, раскаты и игра в обороне. Ещё раз повторюсь, что с двух сторон была очень тактическая игра, и слава богу, что мы её выиграли.
Расстраивают вот эти пропущенные голы, что с «Куньлунем», что сейчас. Но будем исправлять. Тут нет ничего страшного, потому что очень много молодых ребят, и они подвержены этим стрессовым ситуациям, может быть, даже панике, и иногда принимают неправильные решения – не хватает хладнокровия, где-то спокойствия и знания, как играть в подобных ситуациях.
Две быстро пропущенные шайбы – это не психология. Наверное, может быть, мне надо было взять тайм-аут после первого гола. Психология – это потом, когда команда начинает бояться, пугаться, и какое-то время нужно на перестройку, чтобы осознать, что всё пропало и нужно опять начинать играть. По большому счёту пропустили первый гол – удачно попал с лёта – ничего страшного, продолжай спокойно играть. Но хорошо, что это сейчас всё происходит и есть время, чтобы всё это пройти», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 10 января 2023
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