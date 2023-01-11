Дубль Ткачука принёс победу «Флориде» в результативном матче с «Колорадо»

В Денвере на стадионе «Болл-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Колорадо Эвеланш» и «Флоридой Пантерз». Победу в результативном матче одержали гости со счётом 5:4.

Дублем отметился нападающий «Флориды» Мэттью Ткачук, забивший победный гол в матче. Отметим, что хозяева отыгрались со счёта 1:4, однако пропустили победную шайбу при игре в меньшинстве за три с половиной минуты до конца третьего периода. Ворота защищали российские голкиперы Сергей Бобровский и Александр Георгиев, проведшие весь матч.

«Колорадо» потерпели шестое поражение в последних семи матчах и 13 января сыграют на выезде с «Чикаго Блэкхоукс». «Флорида» 13 января встретится на выезде с «Вегас Голден Найтс».