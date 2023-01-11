Дубль Ткачука принёс победу «Флориде» в результативном матче с «Колорадо»
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В Денвере на стадионе «Болл-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Колорадо Эвеланш» и «Флоридой Пантерз». Победу в результативном матче одержали гости со счётом 5:4.
Дублем отметился нападающий «Флориды» Мэттью Ткачук, забивший победный гол в матче. Отметим, что хозяева отыгрались со счёта 1:4, однако пропустили победную шайбу при игре в меньшинстве за три с половиной минуты до конца третьего периода. Ворота защищали российские голкиперы Сергей Бобровский и Александр Георгиев, проведшие весь матч.
НХЛ - регулярный чемпионат
11 января 2023, среда. 05:30 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
4 : 5
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Барков (Лунделль) – 09:07 (5x5) 0:2 Монтур (Вераге, Беннетт) – 11:52 (5x5) 0:3 Беннетт (Райнхарт) – 13:47 (5x4) 1:3 Кольяно (Макдермид, Макар) – 19:06 (5x5) 1:4 Ткачук (Барков, Монтур) – 39:08 (5x5) 2:4 Рантанен (Хант, Комфер) – 46:29 (5x5) 3:4 Маккиннон (Рантанен, Жирар) – 46:49 (5x5) 4:4 Комфер (Макдермид, Родригес) – 52:07 (5x5) 4:5 Ткачук – 56:30 (5x4)
«Колорадо» потерпели шестое поражение в последних семи матчах и 13 января сыграют на выезде с «Чикаго Блэкхоукс». «Флорида» 13 января встретится на выезде с «Вегас Голден Найтс».
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