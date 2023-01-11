Защитник «Коламбуса»: Кучеров — один из лучших хоккеистов в НХЛ при игре в большинстве

Защитник «Коламбуса» Гэвин Байройтер сообщил, что игра в большинстве в исполнении хоккеистов «Тампа-Бэй» является одной из лучших в лиге. Игрок обороны отметил игру в позиции пол-борта российского нападающего «Лайтнинг» Никиты Кучерова, который в матче с «Блю Джекетс» отметился двумя результативными передачами при игре в большинстве. «Тампа» реализовала три из четырёх попыток большинства.
«Прежде всего, их игра в большинстве смертельна. Кучеров — один из лучших в НХЛ по игре в большинстве в позиции пол-борта. Мы об этом говорили перед матчем, но всё равно пропустили эти шайбы. Очень тяжело одержать победу в этой лиге. Ребята расстроены», — цитирует защитника официальный сайт НХЛ.
Кучеров вышел на чистое третье место в списке бомбардиров текущего сезона НХЛ с 59 (16+43) очками в 39 матчах.
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