Кожевников: Марченко многое умеет и при правильной работе добивается своего
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников оценил игру форварда «Коламбус Блю Джекетс» Кирилла Марченко в дебютном сезоне в НХЛ.
«Мы не знаем, как дальше будет играть Марченко. Сейчас Кирилл просто показывает, что он многое умеет и при правильной работе добивается своего. Но он и раньше был талантливым парнем, поэтому нечего удивляться его результатам. Дай бог, что он будет развиться, а тренер будет в него верить, это в НХЛ самое главное. Главное — стабильность, нужно показывать такие результаты постоянно, тогда он будет мастером», — приводит слова Кожевникова Metaratings.ru.
В нынешнем сезоне 22-летний Марченко сыграл в 17 матчах регулярного чемпионата НХЛ и отметился девятью голами и двумя минутами штрафа.
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