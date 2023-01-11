Канадский нападающий «Куньлуня» Клифф Пу оформил хет-трик в матче с минским «Динамо»

В Минске завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Динамо» на своём льду принимало «Куньлунь». Победу со счётом 6:2 одержали гости.

В этом матче канадский нападающий «Куньлуня» Клифф Пу оформил хет-трик. 24-летний форвард забивал на 14-й, 22-й и 56-й минутах матча.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Всего за 26 матчей регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги Клифф Пу забросил 10 шайб и отдал шесть результативных передач, набрав в общей сложности 16 очков.