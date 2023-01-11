Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо Мн — Куньлунь РС. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Канадский нападающий «Куньлуня» Клифф Пу оформил хет-трик в матче с минским «Динамо»

Канадский нападающий «Куньлуня» Клифф Пу оформил хет-трик в матче с минским «Динамо»
Комментарии

В Минске завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Динамо» на своём льду принимало «Куньлунь». Победу со счётом 6:2 одержали гости.

В этом матче канадский нападающий «Куньлуня» Клифф Пу оформил хет-трик. 24-летний форвард забивал на 14-й, 22-й и 56-й минутах матча.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Всего за 26 матчей регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги Клифф Пу забросил 10 шайб и отдал шесть результативных передач, набрав в общей сложности 16 очков.

Новость по теме
«Куньлунь» прервал серию поражений, крупно победив минское «Динамо» в гостях
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023