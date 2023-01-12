Пакетт: думал, что хоккей в КХЛ будет больше отличаться от того, что в Америке

Нападающий минского «Динамо» Седрик Пакетт оценил уровень хоккея в КХЛ и сравнил его с североамериканским.
«До приезда сюда не знал, какой тут хоккей, хотя и слышал. Поддержка в Минске просто сумасшедшая, на каждом матче много болельщиков и после игр они нас тоже ждут. От Америки не слишком отличается, но я был удивлён, насколько это круто. Атмосфера на арене очень приятная, и исполнение гимнов – это нечто, болельщики машут флагами. Очень круто.
В России играют в более комбинационный хоккей, чем в АХЛ? Это зависит от команды. Мы разбираем соперников по видео, русские команды часто играют в контроль шайбы. Но я разговаривал с ребятами, которые давно здесь играют. Они говорят, что лига немного изменилась в этом плане. Я думал, что хоккей здесь будет больше отличаться от того, что в Америке, но команды сейчас в целом стараются играть проще. В КХЛ играть непросто», — сказал Пакетт в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.
Полную версию эксклюзивного интервью с Седриком Пакеттом читайте на «Чемпионате»:
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