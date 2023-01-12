Пакетт: было тяжело, когда «Тампа» меня обменяла после победы в Кубке Стэнли

Нападающий минского «Динамо» Седрик Пакетт рассказал об обмене из «Тампа-Бэй Лайтнинг» после победы в Кубке Стэнли в сезоне-2019/2020.
«Было тяжело, когда «Тампа» меня обменяла после того, как мы выиграли Кубок Стэнли. Я весь плей-офф тогда отыграл, да и любой обмен – это непросто. Потом наступил непростой этап в карьере, я много поколесил по клубам. Может, в других командах я не получил такой же возможности, как в «Тампе». Но и лига тоже изменилась в сторону молодости и скорости, да и я играл не на том уровне, что раньше. Было тяжело, но что сказать? Это тоже часть игры, я счастлив тому, чего добился в НХЛ и «Тампе», и ни о чём не жалею», — сказал Пакетт в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.
Полную версию эксклюзивного интервью с Седриком Пакеттом читайте на «Чемпионате»:
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