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Канадский форвард рассказал, какие привычные для себя продукты не может найти в Беларуси

Канадский форвард рассказал, какие привычные для себя продукты не может найти в Беларуси
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Нападающий минского «Динамо» Седрик Пакетт рассказал о жизни в Беларуси.

«Минск действительно оказался прекрасным городом, тут много ресторанов, большинство людей разговаривают на английском, это тоже помогает. Язык совершенно другой, учить сложно. Моя девушка приехала через месяц после меня с нашей собакой. Здорово, что они вместе со мной. Мы наслаждаемся городом.

Некоторых привычных продуктов здесь нет – соус «Баффало» или твёрдые лепёшки тако. Но ничего страшного, просто заменяем их другим. В остальном разницы особо не чувствую», — сказал Пакетт в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.

Полную версию эксклюзивного интервью с Седриком Пакеттом читайте на «Чемпионате»:

«В КХЛ я вернул любовь к хоккею». Интервью с канадским обладателем Кубка Стэнли «В КХЛ я вернул любовь к хоккею». Интервью с канадским обладателем Кубка Стэнли
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