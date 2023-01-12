Форвард «Колорадо» Михаил Мальцев получил чемпионский перстень за победу в Кубке Стэнли

Российский нападающий «Колорадо» Михаил Мальцев получил чемпионский перстень за прошлогоднюю победу клуба в Кубке Стэнли. Россиянин принял участие в 18 матчах регулярного чемпионата НХЛ сезона-2021/2022, однако в плей-офф Мальцев не сыграл.

«Занимаюсь себе спокойно в зале, мне говорят: «Зайди в тренерскую». Я в непонятках. Не видео же будем разбирать, если не играю два месяца. Захожу, а у него на столе вот такая коробочка. Приятно», — написал Мальцев в своём телеграм-канале и показал видео с перстнем.

Фото: телеграм-канал Мальцева

Напомним, 24-летний россиянин получил порез ноги коньком после столкновения с защитником в матче АХЛ и сейчас проходит процесс восстановления после проведённой операции. В текущем сезоне НХЛ форвард провёл пять матчей без набранных очков.