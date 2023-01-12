Брылин: раньше тренер был царь и Бог, сейчас отношение к игрокам абсолютно другое

Тренер «Нью-Джерси Дэвилз» и трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Брылин рассказал об особенностях тренировочного процесса в Северной Америке.

«В первую очередь, должно быть желание. Нужно работать, а люди, которые тебя знают, могут пригласить уже на другую работу. Нельзя просто постучать в дверь и сказать: «Здрасьте, я хочу у вас работать». Каждый год мы проходим обязательное корпоративное обучение, где нам рассказывают об отношениях между людьми и этике на работе. Разбираем ситуации, которые могут возникать на рабочем месте, и как себя вести с начальником, подчиненными, чтобы не возникало конфликтов. Люди все разные, и нужно с пониманием относиться к чужим проблемам или сомнениям. Не могу сказать, проводят ли такие мероприятия в России и приняты ли эти правила, но в Америке вот так.

Сейчас отношение к игрокам абсолютно другое. Раньше тренер был царь и Бог, который работал много лет в одной команде. За 30 лет поменялось отношение ко всему. Первый сезон думал, что работа тренера – «объяснил, нарисовал, поставил», но это заблуждение. Она намного глубже. Одно дело объяснять и показывать, другое – найти правильный подход к каждому игроку и донести мысли. Не все одинаково воспринимают информацию. Кому-то нужно нарисовать, кому-то видео показать, а некоторым достаточно на словах объяснить. Всё пришло с опытом. Иногда бывает, что эмоции перехлёстывают, особенно во время игр. Но мы стараемся держать себя в руках: когда на первый план выходят эмоции – уровень интеллекта падает», — цитирует Брылина Sports.ru.

Отметим, что бывший хоккеист играл за «Дэвилз» с 1994 по 2008 год. С «Нью-Джерси» Брылин завоевал три Кубка Стэнли: в 1995, 2000 и 2003 году. Последние девять лет он работал ассистентом и тренером в фарм-клубах «дьяволов».