Козлов: плей-офф — то, ради чего хоккеисты вообще начинают играть, там настоящий хоккей

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов вспомнил времена, когда он, будучи игроком уфимского клуба, выигрывал Кубок Гагарина в сезоне-2010/2011. Специалист отметил работу бывшего тренерского штаба «Салавата» под руководством главного тренера Вячеслава Быкова.

«Что Вячеслав Аркадьевич, что Игорь Владимирович [Захаркин] — авторитетные люди, хорошо разбирающиеся в хоккее, они были тренерами сборной на тот момент. Когда я ещё играл в «Вашингтоне», мне звонил Быков, он объяснил мне мою роль, разъяснил, для чего собирается команда. Мне посчастливилось поработать с Вячеславом Аркадьевичем, сейчас я иногда с ним созваниваюсь и понимаю, насколько это мудрый человек, насколько он правильно организовал тогда процессы внутри команды. Тогда республике была поставлена цель — завоевать Кубок Гагарина. Я так понимаю, был полный карт-бланш менеджменту клуба, руководству, Вячеславу Аркадьевичу для сбора игроков для команды.

Когда начинается плей-офф — ты вырабатываешь новые ресурсы, новые эмоции. Готовишься иначе физически и психологически. Плей-офф — это то, ради чего хоккеисты вообще начинают играть. В плей-офф начинается настоящий хоккей! Когда ты выигрываешь Кубок — это запредельные эмоции. Когда мы ехали по городу, а люди стояли и приветствовали нас… Такое никогда не забывается. Тем более учитывая то, через что мы прошли. От нас ожидали Кубок раньше, но мы проиграли. Нас поругали, но не разогнали и дали второй шанс завоевать Кубок и принести радость болельщикам», — цитирует Козлова официальный сайт КХЛ.

В текущем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» после 49 встреч занимает пятую строчку в таблице Восточной конференции.