Форвард «Амура» Гребёнкин: в плей-офф хорошо было бы выйти на «Металлург»

Нападающий «Амура» Никита Гребёнкин рассказал о борьбе хабаровчан за место в плей-офф и заявил, что хотел бы сыграть в матчах на вылет с «Металлургом». Напомним, 19-летний хоккеист был арендован «Амуром» у «Магнитки» по ходу текущего сезона.

«Все команды хотят в плей-офф. От этого постоянное напряжение в нашей ситуации. На каждую игру мы выходим с мыслями о победе. Это помогает и стимулирует ещё больше. Работаем, трудимся, чтобы попасть в плей-офф и пошуметь там. Хорошо было бы выйти на «Металлург».

Оценивал ли, насколько важно будет сыграть в плей-офф, когда ехал в аренду? Я и ехал в «Амур» с мыслью, что надо попасть в плей-офф. А когда провёл в команде некоторое время, понял, что все этого очень хотят: и болельщики, и руководство, и тренеры, и игроки. «Амур» давно не выходил в плей-офф. Хотим это исправить. Плей-офф вроде бы так близко, но, с другой стороны, так далеко.

Насколько эта цель выполнима? А что в нашей жизни невыполнимо? Нас ждут ещё 20 матчей. Всё выполнимо. Просто надо захотеть попасть в плей-офф больше, чем конкуренты», — цитирует Гребёнкина сайт КХЛ.

В текущем сезоне Гребёнкин сыграл за «Амур» 29 матчей, в которых набрал 15 (5+10) очков с показателем полезности «+3».