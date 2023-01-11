Латвийский вратарь «Амура»: Хабаровск — прекрасный город, где всегда светит солнце

Вратарь «Амура» Янис Калниньш поделился эмоциями от подписания нового контракта с хабаровским клубом. Соглашение рассчитано до 30 апреля 2024 года.
«Ещё до предложения нового контракта, я уже думал о его продлении. У нас прекрасный город, здесь всегда светит солнце. Отличная организация, всё сделано на профессиональном уровне. В команде отличные ребята. Думаю, мы проводим неплохой сезон, надо продолжать.
Конечно, лучше сейчас подписать новый контракт, чем ждать лета и потом думать, куда податься, где ещё есть место. Лучше пораньше с этим расправиться и спокойно готовиться летом к новому сезону», — цитирует вратаря пресс-служба клуба.
Калниньш одержал шесть побед в нынешнем сезоне: пять из них в основное время и ещё одну — в серии буллитов. В среднем за матч латвийский вратарь отражает 92,3% бросков при коэффициенте надёжности 2,57.
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