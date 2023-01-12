Овечкин и сыновья провели тренировку вместе с фигуристками

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин и его сыновья провели тренировку вместе с «Вашингтонской командой по фигурному катанию», сообщает сайт RMNB.
«Примерно на 45-й минуте занятия из коридора, где находится раздевалка «Кэпиталз», вышел бородатый седой отец двоих детей. Он неторопливо подошёл к скамейке запасных, чтобы спросить у матерей нескольких фигуристок, может ли он поговорить с ответственным за весь процесс на льду человеком.
Овечкин пришёл со своими сыновьями Сергеем и Ильёй. Россиянин вежливо поинтересовался, не согласятся ли фигуристы разделить с ним лёд, чтобы он с детьми мог выйти и немного потренироваться», — говорится в статье.
Фото: https://russianmachineneverbreaks.com/
Напомним, нападающий «Вашингтона» забросил 802-ю шайбу в Национальной хоккейной лиге 24 декабря, в матче с «Виннипег Джетс». Этот гол позволил Овечкину опередить Горди Хоу и выйти на единоличное второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ.
- 12 января 2023
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