«Овечкин обошёл Горди Хоу». ESPN — о лучшем моменте первой половины текущего сезона НХЛ

Североамериканский портал ESPN назвал лучшим моментом первой половины текущего сезона НХЛ выход капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина на второе место в списке лучших снайперов за всю историю лиги.

«Будучи фанатом НХЛ в 1990-х, вы понимали две вещи: что Горди Хоу был мифической фигурой, само имя которой было синонимом хоккея; и что Уэйн Гретцки был сверхъестественной результативной силой и, следовательно, единственным игроком, который когда-либо мог превзойти количество голов Хоу. Даже когда Алекс Овечкин собирал «Морис Ришар Трофи» (лучшему снайперу регулярного чемпионата НХЛ. — Прим. «Чемпионата») мысль о том, что он может превзойти общее количество голов первого, угрожая рекорду последнего, казалась диковинной.

И всё же это происходит. Игрок, ответственный за трансформацию команды и её фанатской базы, подарил им ещё одно воспоминание, которым они будут дорожить всегда — и ещё больше на горизонте», — говорится в статье.

Нападающий «Вашингтона» забросил 802-ю шайбу в Национальной хоккейной лиге 24 декабря в матче с «Виннипег Джетс». Этот гол позволил Овечкину обойти Горди Хоу и выйти на единоличное второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ.