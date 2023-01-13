Нидеррайтер — о дебюте Аскарова: уже видно, что он точно станет элитным вратарём

Нападающий «Нэшвилл Предаторз» Нино Нидеррайтер после поражения в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреаль Канадиенс» (3:4) оценил дебют в лиге российского голкипера «хищников» Ярослава Аскарова.

«Он был великолепен. Уверенно чувствовал себя в воротах и много играл в шайбу. Уже видно, что он точно станет элитным вратарём», — отметил Нидеррайтер.

В дебютной встрече на уровне НХЛ российский голкипер пропустил четыре шайбы, отразив 31 бросок из 35. Одним из самых запоминающихся сейвов вратаря стало совершённое спасение в эпизоде с выходом один на один его соотечественника Евгения Дадонова.

Напомним, что уроженец Омска был выбран на драфте НХЛ в 2020 году клубом «Нэшвилл Предаторз» в первом раунде под общим 11-м номером.