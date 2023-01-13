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29 сейвов Бобровского не спасли «Флориду» от поражения в матче с «Вегасом»

29 сейвов Бобровского не спасли «Флориду» от поражения в матче с «Вегасом»
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В Парадайсе на стадионе «Ти-Мобайл Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпоната НХЛ между «Вегас Голден Найтс» и «Флоридой Пантерз». Волевую победу в матче одержали хозяева со счётом 4:2.

Победный гол в матче за две с половиной минуты до конца третьего периода забил Уильям Каррье. Тренер «Флориды» взял запрос на помеху вратаря, однако судьи не усмотрели нарушения и наградили гостей двухминутным штрафом. Российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 29 бросков из 32. Отметим, что «Вегас» дважды уступал по ходу матча с разницей в одну шайбу. Хоккеисты хозяев в начале третьего периода выстояли почти две полные минуты втроём против пятерых, что стало отправной точкой для возвращения в игру.

НХЛ - регулярный чемпионат
13 января 2023, пятница. 06:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
4 : 2
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Казинс (Экблад, Луостаринен) – 02:02 (5x5)   1:1 Руа (Колесар) – 24:09 (5x5)   1:2 Райнхарт (Барков, Ткачук) – 32:47 (5x4)   2:2 Айкел (Корчак) – 48:37 (5x5)   3:2 Каррье (Колесар) – 57:24 (5x5)   4:2 Карлссон – 58:54 (en)
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