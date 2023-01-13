29 сейвов Бобровского не спасли «Флориду» от поражения в матче с «Вегасом»

В Парадайсе на стадионе «Ти-Мобайл Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпоната НХЛ между «Вегас Голден Найтс» и «Флоридой Пантерз». Волевую победу в матче одержали хозяева со счётом 4:2.

Победный гол в матче за две с половиной минуты до конца третьего периода забил Уильям Каррье. Тренер «Флориды» взял запрос на помеху вратаря, однако судьи не усмотрели нарушения и наградили гостей двухминутным штрафом. Российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 29 бросков из 32. Отметим, что «Вегас» дважды уступал по ходу матча с разницей в одну шайбу. Хоккеисты хозяев в начале третьего периода выстояли почти две полные минуты втроём против пятерых, что стало отправной точкой для возвращения в игру.