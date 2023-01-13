Макдэвид – главный претендент на «Харт Трофи» по мнению журналистов NHL.com

Официальный сайт НХЛ провёл предварительное голосование для определения кандидатов на «Харт Трофи»- приз самому ценному игроку команды в регулярном чемпионате. В опросе приняли участие 14 журналистов сайта, каждый из которых назвал пятёрку претендентов. Баллы считались по схеме 5-4-3-2-1.
Лидером стал капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, набравший 61 балл (11 первых мест). Второе место занял форвард «Далласа» Джейсон Робертсон (36 баллов, одно первое место), третье место у форварда «Баффало» Тейджа Томпсона (30).
В пятёрку лучших также вошли капитан «Вашингтона» Александр Овечкин (26 баллов, два первых места) и форвард «Тампа-Бэй» Никита Кучеров (8).
10-е место вместе с Леоном Драйзайтлем («Эдмонтон», 5) разделил российский форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов («Миннесота», 5).
Макдэвид лидирует в гонке бомбрадиров НХЛ текущего сезона, набрав 79 (35+44) очков за 43 матча.
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