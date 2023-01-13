В «Торпедо» заявили, что заранее подготовились к ужесточению лимита на легионеров в КХЛ

Генеральный менеджер «Торпедо» Максим Гафуров рассказал, что не поддерживает ужесточение лимита на легионеров в КХЛ со следующего сезона и отметил, что нижегородский клуб не будет иметь с этим проблем.
«Когда мы вели стратегическую подготовку к этому и последующим сезонам, учитывали для себя потенциальную проблему изменения лимита на легионеров. Как вы знаете, перед началом этого сезона был диалог, и Алексею Морозову удалось отстоять текущий режим из пяти легионеров, поэтому мы делали всё, чтобы уйти от этой зависимости. Я не понимаю, конечно, поспешности в этом решении, но здорово, что «Торпедо» от этого не зависит», — передаёт слова Гафурова корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.
Напомним, что со следующего сезона в составах клубов КХЛ могут быть лишь три иностранных хоккеиста.
- 13 января 2023
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