Ларионов ответил на вопрос о своём будущем в «Торпедо»

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов сообщил, что не собирается уходить из команды по окончании этого сезона. Специалист прошлым летом подписал двухлетнее соглашение с нижегородской командой и планирует отработать контракт до конца, несмотря на возможные предложения от других клубов КХЛ.
«Могу ли я уехать из «Торпедо» из-за предложения от других клубов? Я очень благодарен тому, что мне предоставили возможность поработать с этой командой и в этом городе, с коллективом, который есть. Помимо игроков есть тренеры и персонал, включая Галину, которая смотрит за мальчишками, каждый день обстирывает их. Они всегда все чистые, выглаженные — всё в порядке. Для меня нет такой возможности, чтобы сказать, что кто-то позвонит… Решение принимает тренер. Меня здесь всё устраивает. Те амбиции, которые мы ставим перед игроками, те вызовы, которые перед нами стоят, мы хотим делать совместно, вместе.
Забегая вперёд… Лига сегодня в принципе равна. Вы видите, какая интрига идёт вверху, внизу, в середине таблицы. Это то, что повышает интерес. Хочется поучаствовать в этом процессе до конца. Если у меня есть контракт на два года, я должен отработать его до конца, невзирая на какие-то предложения и так далее. Всегда есть возможность отклонить и не согласиться с тем, что предлагают. Сегодня мы все вместе взялись за строительство новой команды, пока нам это удаётся хорошо. Но пока делать какие-то выводы рановато: да, хорошие 2/3 сезона, но у нас другие цели, и мы к ним будем идти, невзирая ни на что. Ответ такой, что я ещё на год здесь», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.
- 13 января 2023
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