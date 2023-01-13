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Защитник «Баффало» рассказал, как в Америке относятся к погоне Овечкина за Гретцки

Защитник «Баффало» рассказал, как в Америке относятся к погоне Овечкина за Гретцки
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Российский защитник «Баффало Сэйбрз» Илья Любушкин прокомментировал погоню соотечественника, нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки. Хоккеист «клинков» рассказал, как в Северной Америке относятся к рекордам капитана «столичных» и к его приближению к великому канадцу.

«О рекорде Александра постоянно говорят по телевизору. Тема номер один. Постоянно крутят его юбилейный гол, каждая следующая шайба — тема номер один.

Мы недавно играли с «Вашингтоном»? Мы немного побеседовали с Евгением Кузнецовым, времени было немного», — приводит слова Любушкина «Спорт-экспресс».

Напомним, в нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 44 встречах регулярного чемпионата НХЛ. Нападающий забросил 29 шайб и отдал 19 результативных передач. Он отстаёт от Гретцки на 85 голов.

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