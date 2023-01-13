Более 800 детей пришли на тренировку «Вашингтона» в честь 800-го гола Овечкина

Более 800 детей из школы Арлингтона пришли на тренировку «Вашингтон Кэпиталз», сообщает журналист Тарик Эль-Башир на своей странице в «Твиттере».
Акция связана с юбилеем российского капитана команды Александра Овечкина — 800 голов. Как отмечает Эль-Башир, «дети скандировали «Кэпс! Кэпс! Кэпс!» без остановки».
Кроме того, дети принесли с собой плакаты, посвящённые памятному событию в жизни Овечкина.
Отметим, что за карьеру в Национальной хоккейной лиге российский нападающий «Вашингтона» забросил 809 шайб. Овечкин занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, уступая лишь Уэйну Гретцки. Россиянин отстаёт от великого канадца, забросившего за карьеру 894 шайбы, на 85 голов. В нынешнем сезоне капитан «столичных» отличился 29 раз в 44 матчах.
- 13 января 2023
-
19:21
-
18:58
-
18:23
-
17:58
-
17:26
-
16:57
-
16:24
-
15:53
-
15:35
-
15:17
-
15:05
-
14:53
-
14:34
-
14:17
-
14:01
-
13:36
-
13:19
-
12:44
-
12:09
-
11:38
-
11:16
-
10:45
-
10:26
-
09:59
-
09:37
-
09:30
-
08:54
-
08:37
-
08:20
-
08:09
-
07:48
-
07:38
-
07:33
-
07:20
-
07:16