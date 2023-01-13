Более 800 детей пришли на тренировку «Вашингтона» в честь 800-го гола Овечкина

Более 800 детей из школы Арлингтона пришли на тренировку «Вашингтон Кэпиталз», сообщает журналист Тарик Эль-Башир на своей странице в «Твиттере».

Акция связана с юбилеем российского капитана команды Александра Овечкина — 800 голов. Как отмечает Эль-Башир, «дети скандировали «Кэпс! Кэпс! Кэпс!» без остановки».

Кроме того, дети принесли с собой плакаты, посвящённые памятному событию в жизни Овечкина.

Отметим, что за карьеру в Национальной хоккейной лиге российский нападающий «Вашингтона» забросил 809 шайб. Овечкин занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, уступая лишь Уэйну Гретцки. Россиянин отстаёт от великого канадца, забросившего за карьеру 894 шайбы, на 85 голов. В нынешнем сезоне капитан «столичных» отличился 29 раз в 44 матчах.