Р. Ротенберг — о травме Жафярова: соперник сыграл жёстко, Дамир ударился головой

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал травму форварда Дамира Жафярова, полученную в матче с московским «Динамо».

«Пока нет диагноза, но там соперник сыграл жёстко в этом моменте, он ударился головой. Это всё, что я могу сказать. Больше он не выходил. Желаем ему здоровья, надеемся, он скоро вернётся. Это хоккей, жёсткая мужская игра, игра уровня плей-офф. Всегда нужно быть готовым. Даже, как говорил Тарасов, можно подмигнуть девушке на трибуне, но в то же время быть готовым к серьёзному удару соперника. Каждый наш игрок должен понимать, что против нас всегда играют на пределе, будут нас бить. А мы должны правильно держать удар. Желаем, чтобы наши игроки понимали это в следующих играх. Как только расслабляешься в микромоменте, могут быть такие ситуации», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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