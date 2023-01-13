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Гашек ответил на критику из-за призыва прекратить показ НХЛ в Чехии из-за игры россиян

Гашек ответил на критику из-за призыва прекратить показ НХЛ в Чехии из-за игры россиян
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Легендарный чешский вратарь НХЛ Доминик Гашек на своей странице в «Твиттере» ответил на критику фанатов, которые остались недовольны предложением экс-хоккеиста. Ранее бывший голкипер призвал чешский телеканал Nova Sport прекратить трансляции матчей НХЛ из-за выступления в лиге российских хоккеистов.

«Доминик, это уже слишком. Я не смотрю Nova, но плачу за NHL.TV. Значит ли это, что эту услугу тоже нужно отменить?» — спросили у Гашека.

«Это зависит от того, что для вас значит больше. Это человеческая жизнь или просмотр игры, где вы смотрите рекламу российской спецоперации (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ) на Украине? Для меня человеческая жизнь всегда будет важнее даже самой красивой игры в мире. В остальном, как видите, я заступаюсь за российских спортсменов и хочу и буду им помогать», — говорится в сообщении.

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