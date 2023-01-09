Гашек отреагировал на вызов российских хоккеистов на Матч звёзд НХЛ

Легендарный чешский вратарь НХЛ Доминик Гашек на своей странице в «Твиттере» прокомментировал попадание российских хоккеистов в составы на Матч звёзд НХЛ.

«Самое существенное и самое грустное в этом матче, как и во всём сезоне, — это то, что она будет огромной рекламой российской спецоперации (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ) на Украине. Это возлагает ответственность за ущерб и потерянные жизни на НХЛ. Когда-нибудь НХЛ придётся за это заплатить», — говорится в сообщении.

Отметим, что на Матч звёзд НХЛ уже были вызваны шестеро российских хоккеистов: Александр Овечкин («Вашингтон Кэпиталз»), Игорь Шестёркин («Нью-Йорк Рейнджерс»), Никита Кучеров («Тампа-Бэй Лайтнинг»), Андрей Свечников («Каролина Харрикейнз»), Кирилл Капризов («Миннесота Уайлд») и Владимир Тарасенко («Сент-Луис Блюз»).

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