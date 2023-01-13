Главный тренер СКА рассказал, может ли экспериментировать с составом из-за большого отрыва

Главный тренер СКА Роман Ротенберг высказался после победы в матче с московским «Динамо».
«С таким запасом очков мы пустимся в эксперименты? Все эксперименты делаются ради побед. У нас нет возможности бессмысленно экспериментировать. У нас есть резервы, есть ребята, которые готовятся, всех проверим в бою. Но все ребята в составе будут выходить только с целью победить. Формируется состав на плей-офф, каждый игрок это понимает и будет делать всё возможное, чтобы войти в этот состав. Это здоровая конкуренция. Надеемся, в следующей игре сможем ввести свежую кровь, потому что у нас энергозатратная система — высокие скорости, много силовых, объём катания, бросков. Нам всегда нужно быть готовыми к любой ситуации. Есть много примеров, когда в серии плей-офф ребята выпадают из-за травмы, мы должны быть готовы к любому сценарию, заменить любого игрока, несмотря на фамилию. Это наша работа», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
- 13 января 2023
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