Чирлидерши «Спартака» устроили шоу, «Трактор» праздновал победу. Лучшие фото с матча

13 января в Москве на льду стадиона «Мегаспорт» в матче регулярного розыгрыша чемпионата КХЛ «Трактор» одержал победу над «Спартаком». Встреча завершилась со счётом 4:2 в пользу команды Анвара Гатиятулина.
На 24-й минуте Андрей Стась вывел челябинцев вперёд. Для Стася этот гол стал первым в нынешнем сезоне. Для того чтобы отличиться, форварду потребовалось провести 42 матча.
На 35-й минуте Матвей Заседа в большинстве сравнял счёт. На 37-й минуте он оформил дубль, отличившись в меньшинстве. Ровно через минуту Антон Бурдасов сравнял счёт. На 41-й минуте Максим Шабанов с передачи Никиты Тертышного вывел «Трактор» вперёд. На 45-й минуте Никита Тертышный забил четвёртый гол.
Лучшие кадры с матча «Спартак» — «Трактор» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.
- 14 января 2023
-
10:45
-
10:24
-
10:09
-
09:46
-
09:37
-
09:30
-
09:21
-
09:03
-
08:44
-
08:21
-
07:19
-
06:55
-
05:44
- 13 января 2023
-
23:50
-
23:40
-
23:22
-
23:09
-
23:02
-
22:59
-
22:55
-
22:33
-
22:30
-
22:16
-
21:49
-
21:42
-
21:41
-
21:30
-
21:23
-
21:15
-
20:52
-
20:33
-
20:19
-
19:55
-
19:21
-
18:58