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Чирлидерши «Спартака» устроили шоу, «Трактор» праздновал победу. Лучшие фото с матча

Чирлидерши «Спартака» устроили шоу, «Трактор» праздновал победу. Лучшие фото с матча
Группа поддержки «Спартака»
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13 января в Москве на льду стадиона «Мегаспорт» в матче регулярного розыгрыша чемпионата КХЛ «Трактор» одержал победу над «Спартаком». Встреча завершилась со счётом 4:2 в пользу команды Анвара Гатиятулина.

На 24-й минуте Андрей Стась вывел челябинцев вперёд. Для Стася этот гол стал первым в нынешнем сезоне. Для того чтобы отличиться, форварду потребовалось провести 42 матча.

На 35-й минуте Матвей Заседа в большинстве сравнял счёт. На 37-й минуте он оформил дубль, отличившись в меньшинстве. Ровно через минуту Антон Бурдасов сравнял счёт. На 41-й минуте Максим Шабанов с передачи Никиты Тертышного вывел «Трактор» вперёд. На 45-й минуте Никита Тертышный забил четвёртый гол.

Лучшие кадры с матча «Спартак» — «Трактор» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

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