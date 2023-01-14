Пашков: у Воробьёва нет спада, но есть подготовка к встрече в плей-офф с Билялетдиновым

Олимпийский чемпион Александр Пашков выразил мнение, что главный тренер «Металлурга» Илья Воробьёв меняет игру команды, чтобы подготовить её к возможной встрече в плей-офф с казанским «Ак Барсом».

«Прежде всего обращает на себя внимание «Магнитка». В прошлом сезоне у Ильи Воробьева была эффектная и временами авантюрная команда, что стоило ей победы в финальной серии против ЦСКА. Вижу, как в последние месяцы «Металлург» меняется. С одной стороны работают гены Петра Ильича Воробьёва, тоже «динамовского» человека, который всегда плясал от печки — от обороны. С другой — обратило на себя внимание приглашение Дмитрия Рябыкина на пост тренера защитников «Магнитки». В итоге хоккей «Металлурга» изменился, стал более оборонительным. Но это требование кубкового хоккея — плей-офф выигрывается прежде всего защитой.

В прошлом сезоне «Металлург» всем нравился, но результат не пришёл. Поэтому Воробьёв в его поисках идёт на какие-то изменения. Учитывая вероятную встречу с классиком кубкового жанра Билялетдиновым, «Магнитка» работает на опережение, уже на плей-офф. Мне такой курс понятен — в этом сезоне без обороны в финал Востока уже не выйдешь. Думаю, Воробьёв-младший ещё летом понимал, в каком направлении двигаться. И как только в Омске освободился Рябыкин, при Бобе Хартли много занимавшийся защитой, сразу же его пригласил, хотя, судя по прессе, у экс-тренера «Авангарда» были и другие варианты. Такие быстрые решения говорят о классе Воробьёва», — цитирует Пашкова Russia-Hockey.ru.

«Металлург» потерпел шесть поражений в восьми последних матчах. «Ак Барс» при Билялетдинове проиграл лишь дебютный матч, одержав пять побед подряд. Магнитогорский клуб расположился на втором месте в таблице Восточной конференции. Казанский клуб занимает седьмую строчку в этой же конференции.