Капитан «Сан-Хосе»: катание Макдэвида на недосягаемом уровне, он будто не касается льда

Капитан «Сан-Хосе» Логан Кутюр восхитился игрой нападающего «Эдмонтона» Коннора Макдэвида в их очном противостоянии, разгромную победу в котором одержали хоккеисты «Ойлерз» со счётом 7:1.

«Он как всегда был невероятен. Я имею в виду, что он лучший игрок в мире. Он делает особые вещи. Он на другом уровне. Его катание находится на недосягаемом уровне. В мире очень мало людей, которые могут кататься так, как он. Он как будто даже не касается льда, а просто парит над ним», — цитирует Кутюра официальный сайт НХЛ.

Макдэвид забил два гола и отдал результативную передачу, доведя общее количество своих очков в текущем сезоне до 82 (37+45) за 44 матча. 26-летний канадец стал первым за 27 лет хоккеистом в НХЛ, которому удалось набрать минимум 80 очков за первые 44 матча в сезоне.