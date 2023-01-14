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«Эдмонтон» разгромил «Сан-Хосе», Костин забил восьмой гол в сезоне, Макдэвид оформил дубль, достижения Коннора, видео

Российский форвард забивает, даже стоя спиной к воротам! Как же ему помог обмен в НХЛ
Сергей Емельянов
«Эдмонтон» разгромил «Сан-Хосе»
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Клим Костин ногой поразил ворота «Сан-Хосе», а сам канадский феномен первым в регулярке разменял планку в 80 очков.

Кажется, что за последние несколько лет мы успели основательно позабыть о том, что вообще-то Клим Костин в 2017 году был выбран, хоть и в самом конце, но в первом раунде драфта НХЛ Национальной хоккейной лиги. Шесть лет назад «Сент-Луис Блюз» выбрал российского форварда под 31-м номером, но к достижению 23-летнего возраста уроженец Пензы свой лучший этап в карьере провёл в России в составе «Авангарда».

В сезоне-2020/2021 «музыканты» отправили Клима в аренду в расположение команды Боба Хартли, и в стане «ястребов» Костин провёл успешный сезон, сумев помочь омскому клубу добраться до завоевания Кубка Гагарина. Тогда казалось, что, набравшись опыта в системе Хартли, молодой россиянин сумеет использовать его для перезапуска карьеры в «Сент-Луисе», но проявить себя в американской команде у него так и не вышло.

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Зато последовавший в начале этого сезона обмен в «Эдмонтон Ойлерз» на соотечественника Дмитрия Саморукова на данный момент видится тем решением, которое наконец изменило заокеанскую карьеру Костина к лучшему. Потратив первый месяц в системе «нефтяников» на борьбу за попадание в основной состав канадского клуба и пройдя через старт сезона в АХЛ, российский форвард получил вызов в НХЛ и сумел закрепиться в команде Джея Вудкрофта.

Теперь голы буквально сами находят воспитанника московского «Динамо». Именно так произошло в сегодняшнем матче с «Сан-Хосе Шаркс», когда в игровой ситуации, приведшей к заброшенной шайбе, наверное, даже сам россиянин и не надеялся, что всё сложится настолько удачно. Отборовшись у лицевого борта, Костин выкатился на пятак, по науке заняв место меж двух защитников соперника, и собирался работать на подправлении, но Зак Хайман сыграл в бильярд, и самому Климу даже ничего не пришлось делать.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Канадский форвард направил шайбу точно в конёк россиянина, от которого шайба и отскочила в ворота. Таким образом, Костин отличился во втором матче подряд, забив восьмой гол в 28 матчах нынешнего сезона, продолжив улучшать личную статистику. До перехода в «Эдмонтон» российский нападающий никогда не забрасывал больше четырёх шайб за всю регулярку НХЛ.

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К моменту шайбы Костина «Эдмонтон» уже вёл в счёте после гола Коннора Макдэвида, который реализовал большинство в середине первого периода. 26-летний канадец, с огромным преимуществом лидирующий в гонке бомбардиров НХЛ и как раз сегодня отпраздновавший свой день рождения, первым в текущей регулярке достиг отметки в 80 очков. На покорение этой статистической планки Макдэвиду хватило всего 44 матчей, что является лучшим результатом XXI века по скорости достижения 80 очков в сезоне.

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И на этом достижении Коннор решил сегодня не останавливаться. В середине второго периода капитан «Ойлерз» ещё раз реализовал большинство, отправив шайбу в пустой угол ворот после своевременной передачи от Леона Драйзайтля. Макдэвид забил 37-й гол в регулярке, заодно увеличив отрыв от преследователей и в борьбе за приз лучшему снайперу сезона НХЛ.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Если говорить откровенно, то дальнейший ход матча превратился в откровенное избиение обороны «Сан-Хосе». Заброшенными шайбами в составе «нефтяников» ещё до перерыва отметились Райан Ньюджент-Хопкинс и проводивший 600-й матч за карьеру в клубе и лиге Драйзайтль. Отличиться немецкому форварду помог набравший третье очко в матче и 82-е в нынешнем сезоне Макдэвид.

НХЛ - регулярный чемпионат
14 января 2023, суббота. 06:30 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
1 : 7
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Макдэвид (Драйзайтль, Бэрри) – 10:59 (5x4)   0:2 Костин (Хайман, Деарне) – 18:14 (5x5)   0:3 Макдэвид (Драйзайтль, Ньюджент-Хопкинс) – 28:22 (5x4)   0:4 Ньюджент-Хопкинс (Янмарк) – 33:07 (4x5)   0:5 Драйзайтль (Макдэвид) – 37:55 (5x5)   0:6 Пульюярви (Ньюджент-Хопкинс) – 52:14 (5x5)   0:7 Маклауд (Фёгеле, Холлоуэй) – 52:46 (5x5)   1:7 Линдблом (Беннинг, Гаджович) – 55:02 (5x5)

В заключительной двадцатиминутке Ессе Пульюярви и Райан Маклауд довели счёт до совсем уже неприличного, высветив на кубе «Эс-Эй-Пи-центра» 0:7 в пользу гостевой команды. Всё, на что сегодня хватило представителей «Сан-Хосе», так это на срыв Джеку Кэмпбеллу матча на ноль. Гол Оскара Линдблома подвёл черту под разгромным поражением «Шаркс» на домашнем льду.

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