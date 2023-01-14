Российский форвард забивает, даже стоя спиной к воротам! Как же ему помог обмен в НХЛ

Кажется, что за последние несколько лет мы успели основательно позабыть о том, что вообще-то Клим Костин в 2017 году был выбран, хоть и в самом конце, но в первом раунде драфта НХЛ Национальной хоккейной лиги. Шесть лет назад «Сент-Луис Блюз» выбрал российского форварда под 31-м номером, но к достижению 23-летнего возраста уроженец Пензы свой лучший этап в карьере провёл в России в составе «Авангарда».

В сезоне-2020/2021 «музыканты» отправили Клима в аренду в расположение команды Боба Хартли, и в стане «ястребов» Костин провёл успешный сезон, сумев помочь омскому клубу добраться до завоевания Кубка Гагарина. Тогда казалось, что, набравшись опыта в системе Хартли, молодой россиянин сумеет использовать его для перезапуска карьеры в «Сент-Луисе», но проявить себя в американской команде у него так и не вышло.

Зато последовавший в начале этого сезона обмен в «Эдмонтон Ойлерз» на соотечественника Дмитрия Саморукова на данный момент видится тем решением, которое наконец изменило заокеанскую карьеру Костина к лучшему. Потратив первый месяц в системе «нефтяников» на борьбу за попадание в основной состав канадского клуба и пройдя через старт сезона в АХЛ, российский форвард получил вызов в НХЛ и сумел закрепиться в команде Джея Вудкрофта.

Теперь голы буквально сами находят воспитанника московского «Динамо». Именно так произошло в сегодняшнем матче с «Сан-Хосе Шаркс», когда в игровой ситуации, приведшей к заброшенной шайбе, наверное, даже сам россиянин и не надеялся, что всё сложится настолько удачно. Отборовшись у лицевого борта, Костин выкатился на пятак, по науке заняв место меж двух защитников соперника, и собирался работать на подправлении, но Зак Хайман сыграл в бильярд, и самому Климу даже ничего не пришлось делать.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Канадский форвард направил шайбу точно в конёк россиянина, от которого шайба и отскочила в ворота. Таким образом, Костин отличился во втором матче подряд, забив восьмой гол в 28 матчах нынешнего сезона, продолжив улучшать личную статистику. До перехода в «Эдмонтон» российский нападающий никогда не забрасывал больше четырёх шайб за всю регулярку НХЛ.

К моменту шайбы Костина «Эдмонтон» уже вёл в счёте после гола Коннора Макдэвида, который реализовал большинство в середине первого периода. 26-летний канадец, с огромным преимуществом лидирующий в гонке бомбардиров НХЛ и как раз сегодня отпраздновавший свой день рождения, первым в текущей регулярке достиг отметки в 80 очков. На покорение этой статистической планки Макдэвиду хватило всего 44 матчей, что является лучшим результатом XXI века по скорости достижения 80 очков в сезоне.

Новость по теме Макдэвид быстрее всех хоккеистов НХЛ за последние 27 лет набрал 80 очков за сезон

И на этом достижении Коннор решил сегодня не останавливаться. В середине второго периода капитан «Ойлерз» ещё раз реализовал большинство, отправив шайбу в пустой угол ворот после своевременной передачи от Леона Драйзайтля. Макдэвид забил 37-й гол в регулярке, заодно увеличив отрыв от преследователей и в борьбе за приз лучшему снайперу сезона НХЛ.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Если говорить откровенно, то дальнейший ход матча превратился в откровенное избиение обороны «Сан-Хосе». Заброшенными шайбами в составе «нефтяников» ещё до перерыва отметились Райан Ньюджент-Хопкинс и проводивший 600-й матч за карьеру в клубе и лиге Драйзайтль. Отличиться немецкому форварду помог набравший третье очко в матче и 82-е в нынешнем сезоне Макдэвид.

В заключительной двадцатиминутке Ессе Пульюярви и Райан Маклауд довели счёт до совсем уже неприличного, высветив на кубе «Эс-Эй-Пи-центра» 0:7 в пользу гостевой команды. Всё, на что сегодня хватило представителей «Сан-Хосе», так это на срыв Джеку Кэмпбеллу матча на ноль. Гол Оскара Линдблома подвёл черту под разгромным поражением «Шаркс» на домашнем льду.