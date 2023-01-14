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Макдэвид: никто не любит серии буллитов, это дерьмовый способ закончить игру

Макдэвид: никто не любит серии буллитов, это дерьмовый способ закончить игру
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Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид сообщил, что ему не нравятся серии буллитов, которые проводятся в матчах регулярного чемпионата НХЛ, и ответил на вопрос, что он думает об идее введения 10-минутного овертайма.

«Мне нравится эта идея. Никто не любит серии буллитов. Это дерьмовый способ закончить игру. Но лига также заботится о здоровье и безопасности игроков. Сезон большой и длительные овертаймы – это лишняя нагрузка, поэтому увеличение их продолжительности может иметь последствия. Но я согласен с тем, что никто не хочет, чтобы игра заканчивалась буллитами», – цитирует Макдэвида Sportsnet.

Буллиты в регулярном чемпионате НХЛ были введены в сезоне-2005/2006. Пятиминутный овертайм стал проводиться в формате «3х3» с 2015 года.

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