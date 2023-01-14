КХЛ оштрафовала форварда московского «Динамо» Уила за вызывающий жест в адрес судей

Спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел момент встречи Фонбет Чемпионата КХЛ между СКА и московским «Динамо». На 44-й минуте нападающий бело-голубых Джордан Уил показал неодобрительный жест в адрес судей. Форвард остался недовольным решением арбитров отменить гол «Динамо».

«На основании представленных материалов принято решение наложить на игрока «Динамо» Москва Джордана Уила наказание по п.1.32 статьи 28 дисциплинарного регламента КХЛ (использование любых непристойных, нецензурных или оскорбительных жестов по отношению к судье или любому лицу) и подвергнуть его денежному штрафу», — говорится в сообщении на официальном сайте КХЛ.

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Напомним, москвичи на 44-й минуте сравняли счёт — 1:1, тем не менее судьи во время видеопросмотра усмотрели помеху вратарю. В итоге гол был отменён, а СКА одержал победу — 2:0.

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