Департамент судейства КХЛ разъяснил отмену гола московского «Динамо» в ворота СКА

Департамент судейства КХЛ разъяснил эпизод встречи между СКА и московским «Динамо», в котором не засчитали гол столичной команды.

«На 44-й минуте матча после взятия ворот командой «Динамо» Москва главный тренер команды СКА инициировал запрос на предмет блокировки вратаря при взятии ворот. В результате видеопросмотра определено: была блокировка вратаря — отмена взятия ворот», — говорится в сообщении на официальном сайте КХЛ.

Напомним, в Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный СКА принимал московское «Динамо». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:0 (1:0, 0:0, 1:0). Москвичи сравняли счёт на 44-й минуте — 1:1, но гол был отменён.