Линдгрен о ритуалах «Вашингтона»: слушать, что говорит Ови, просто невероятно. Уморительно

Голкипер «Вашингтон Кэпиталз» Чарли Линдгрен поделился мнением о предматчевых ритуалах команды. Вратарь высказался о громких криках и рукопожатиях игроков «столичных».

«Это уморительно… Я как будто заперт, поэтому просто слышу всё, что происходит позади меня (смеётся). Например, слушать Ови, то, что он говорит, это просто невероятно. Выходки некоторых парней заставляют тебя обернуться. Я уверен, что каждая команда такая, у всех есть такие ребята, которые просто как-то отличаются… Все разные по-своему, но это просто весело», — приводит слова Линдгрена Washington Hockey Now.

Напомним, «Вашингтон» имеет ряд необычных ритуалов, в большинстве которых принимает участие капитан команды Александр Овечкин. Подробнее о необычных предматчевых действиях игроков «столичных» можно прочитать в нашем материале: