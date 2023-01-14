Главный тренер «Сочи» прокомментировал прерванную антирекордную серию поражений

Главный тренер «Сочи» Сергей Светлов прокомментировал победу в матче с «Металлургом». Южный клуб переиграл магнитогорцев со счётом 3:2. Благодаря этому успеху сочинцы прервали антирекордную серию поражений, составившую 21 матч.
«Начну того, что мой юбилей, 400 матчей в КХЛ, стал для меня неожиданным. Только с утра узнал перед встречей. Огромное спасибо ребятам, они сделали мне лучший подарок — своей хорошей игрой, хорошими голами. Той победой, к которой мы все вместе шли и которую так долго ждали. Игра была интересная, быстрая. Второй период в нашем исполнении был не очень хорош, ну и соперник оказался мастеровитым. Часто были проблемы: на нас умело накладывали пятёрки, не было возможности вовремя смениться, поэтому защитники наши были подсевшие и сделали пару ошибок. Тем не менее это хоккей, и в третьем периоде игра была другая. Использовали удаление соперника и, что стало важным моментом, не пропустили в меньшинстве, а в большинстве забили. Всех с победой, работаем дальше», — приводит слова Светлова официальный сайт КХЛ.
Отметим, что сочинцы забросили победную шайбу на 50-й минуте. Сергей Попов реализовал большинство и в третий раз поразил ворота «Металлурга».
- 14 января 2023
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