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«Калгари» обыграл «Даллас» в НХЛ

«Калгари» обыграл «Даллас» в НХЛ
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В Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Даллас Старз» принимал «Калгари Флэймз». Встреча закончилась победой гостей со счётом 6:5 (2:1, 4:1, 0:3).

Счёт в матче был открыт уже на первой минуте — всего через 25 секунд после стартовой сирены отличился Эндрю Манджапане. Ещё до середины первого периода «Калгари» удалось удвоить преимущество в счёте усилиями Тревора Льюиса, на что «Даллас» ответил голом Джейми Бенна.

Во втором периоде в ворота «Далласа» влетело сразу четыре шайбы — отличились Элиас Линдхольм, Назем Кадри, Расмус Андерссон и Кристофер Танев. В концовке периода «Даллас» смог забить ещё один гол усилиями Тайлера Сегина.

В третьем периоде «Далласу» практически удалось отыграться — Джо Павелски оформил дубль, ещё одну шайбу забросил Колин Миллер, однако на большее хозяев не хватило.

«Даллас» потерпел второе поражение подряд, «Калгари», напротив, выиграл вторую встречу кряду.

НХЛ - регулярный чемпионат
14 января 2023, суббота. 22:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
5 : 6
Калгари Флэймз
Калгари
0:1 Манджапане (Коулман, Баклунд) – 00:25 (5x5)   0:2 Льюис (Уигар, Танев) – 08:10 (5x4)   1:2 Бенн (Делландреа) – 15:34 (4x5)   1:3 Линдхольм (Тоффоли, Андерссон) – 30:54 (5x4)   1:4 Кадри (Юбердо, Стоун) – 33:07 (5x5)   1:5 Андерссон (Кадри, Юбердо) – 36:38 (5x5)   1:6 Танев (Уигар) – 37:57 (5x5)   2:6 Сегин (Робертсон, Павелски) – 39:14 (5x5)   3:6 Павелски (Робертсон, Линделль) – 47:19 (5x5)   4:6 Павелски (Хейсканен, Сегин) – 52:54 (5x5)   5:6 Миллер (Хейсканен) – 55:23 (5x5)
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