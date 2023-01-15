«Калгари» обыграл «Даллас» в НХЛ

В Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Даллас Старз» принимал «Калгари Флэймз». Встреча закончилась победой гостей со счётом 6:5 (2:1, 4:1, 0:3).



Счёт в матче был открыт уже на первой минуте — всего через 25 секунд после стартовой сирены отличился Эндрю Манджапане. Ещё до середины первого периода «Калгари» удалось удвоить преимущество в счёте усилиями Тревора Льюиса, на что «Даллас» ответил голом Джейми Бенна.



Во втором периоде в ворота «Далласа» влетело сразу четыре шайбы — отличились Элиас Линдхольм, Назем Кадри, Расмус Андерссон и Кристофер Танев. В концовке периода «Даллас» смог забить ещё один гол усилиями Тайлера Сегина.



В третьем периоде «Далласу» практически удалось отыграться — Джо Павелски оформил дубль, ещё одну шайбу забросил Колин Миллер, однако на большее хозяев не хватило.



«Даллас» потерпел второе поражение подряд, «Калгари», напротив, выиграл вторую встречу кряду.