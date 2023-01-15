«Калгари» обыграл «Даллас» в НХЛ

В Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Даллас Старз» принимал «Калгари Флэймз». Встреча закончилась победой гостей со счётом 6:5 (2:1, 4:1, 0:3).
Счёт в матче был открыт уже на первой минуте — всего через 25 секунд после стартовой сирены отличился Эндрю Манджапане. Ещё до середины первого периода «Калгари» удалось удвоить преимущество в счёте усилиями Тревора Льюиса, на что «Даллас» ответил голом Джейми Бенна.
Во втором периоде в ворота «Далласа» влетело сразу четыре шайбы — отличились Элиас Линдхольм, Назем Кадри, Расмус Андерссон и Кристофер Танев. В концовке периода «Даллас» смог забить ещё один гол усилиями Тайлера Сегина.
В третьем периоде «Далласу» практически удалось отыграться — Джо Павелски оформил дубль, ещё одну шайбу забросил Колин Миллер, однако на большее хозяев не хватило.
«Даллас» потерпел второе поражение подряд, «Калгари», напротив, выиграл вторую встречу кряду.
- 15 января 2023
-
00:56
- 14 января 2023
-
23:55
-
23:20
-
22:55
-
22:33
-
22:18
-
21:58
-
21:30
-
21:21
-
20:59
-
20:38
-
20:17
-
19:51
-
19:25
-
19:20
-
19:00
-
18:48
-
18:36
-
18:07
-
17:39
-
17:23
-
16:47
-
16:24
-
15:59
-
15:29
-
15:00
-
14:43
-
14:08
-
13:35
-
13:15
-
12:59
-
12:27
-
12:10
-
11:41
-
11:09