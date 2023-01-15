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Шайба Овечкина не помогла «Вашингтону» уйти от поражения в матче с «Филадельфией»

Шайба Овечкина не помогла «Вашингтону» уйти от поражения в матче с «Филадельфией»
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В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал Филадельфию Флайерз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:1.

В составе гостей заброшенные шайбы на свой счёт записали Скотт Лотон, Джеймс ван Римсдайк, а также Уэйд Эллисон.

Единственную шайбу «Кэпиталз» в этой встрече забросил российский форвард и капитан команды Александр Овечкин.

Гости открыли счёт в матче в первом периоде, в концовке которого Овечкин сравнял его. Во втором периоде «Филадельфия» забросила две безответные шайбы и выиграла матч.

Напомним, для Овечкина эта шайба стала 30-й в нынешнем сезоне НХЛ и 810-й в заокеанской карьере.

НХЛ - регулярный чемпионат
15 января 2023, воскресенье. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
1 : 3
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
0:1 Лотон (Деанджело, Фараби) – 13:16 (5x4)   1:1 Овечкин – 17:56 (5x5)   1:2 ван Римсдайк (Типпетт, Фрост) – 24:51 (5x5)   1:3 Эллисон (Хейз, Лотон) – 25:40 (5x5)

Также состоялись ряд параллельных матчей:

НХЛ - регулярный чемпионат
15 января 2023, воскресенье. 03:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
7 : 0
Оттава Сенаторз
Оттава
1:0 Рантанен (Маккиннон, Родригес) – 05:45 (5x5)   2:0 Ньюхук (О'Коннор, Кольяно) – 07:50 (5x5)   3:0 Лехконен (Тэйвз) – 29:05 (5x5)   4:0 Рантанен (Ньюхук, Жирар) – 35:57 (5x5)   5:0 Лехконен (Маккиннон, Макар) – 48:18 (5x4)   6:0 Хант (Энглунд, Лехконен) – 55:49 (5x5)   7:0 Ньюхук – 58:14 (5x5)
НХЛ - регулярный чемпионат
15 января 2023, воскресенье. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
2 : 1
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 Шей (Песке, Мартинук) – 17:02 (5x5)   2:0 Чатфилд (Ахо) – 29:14 (5x5)   2:1 Ракелль – 47:48 (5x4)
НХЛ - регулярный чемпионат
15 января 2023, воскресенье. 03:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
3 : 4
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
0:1 Лайне (Годро, Рослович) – 12:47 (5x5)   0:2 Гавриков (Джонсон, Бемстрём) – 13:54 (5x5)   0:3 Лайне (Рослович, Бланкенбург) – 15:30 (5x5)   0:4 Лайне (Боквист, Годро) – 21:32 (5x5)   1:4 Мяяття (Кубалик, Ларкин) – 45:50 (5x5)   2:4 Уолман – 47:08 (5x5)   3:4 Рэймонд (Гронек, Шьяро) – 55:56 (5x5)
НХЛ - регулярный чемпионат
15 января 2023, воскресенье. 03:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
2 : 1
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Сизикас (Добсон, Клаттербак) – 02:25 (5x5)   2:0 Бовиллье (Мейфилд, Пажо) – 06:03 (5x5)   2:1 Судзуки (Друен) – 49:56 (5x5)
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