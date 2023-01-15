Шайба Овечкина не помогла «Вашингтону» уйти от поражения в матче с «Филадельфией»

В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал Филадельфию Флайерз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:1.
В составе гостей заброшенные шайбы на свой счёт записали Скотт Лотон, Джеймс ван Римсдайк, а также Уэйд Эллисон.
Единственную шайбу «Кэпиталз» в этой встрече забросил российский форвард и капитан команды Александр Овечкин.
Гости открыли счёт в матче в первом периоде, в концовке которого Овечкин сравнял его. Во втором периоде «Филадельфия» забросила две безответные шайбы и выиграла матч.
Напомним, для Овечкина эта шайба стала 30-й в нынешнем сезоне НХЛ и 810-й в заокеанской карьере.
Также состоялись ряд параллельных матчей:
- 15 января 2023
-
06:13
-
05:58
-
05:34
-
05:29
-
04:57
-
04:14
-
04:03
-
03:46
-
03:15
-
02:29
-
00:56
- 14 января 2023
-
23:55
-
23:20
-
22:55
-
22:33
-
22:18
-
21:58
-
21:30
-
21:21
-
20:59
-
20:38
-
20:17
-
19:51
-
19:25
-
19:20
-
19:00
-
18:48
-
18:36
-
18:07
-
17:39
-
17:23
-
16:47
-
16:24
-
15:59
-
15:29