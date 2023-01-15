Шайба Овечкина не помогла «Вашингтону» уйти от поражения в матче с «Филадельфией»

В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал Филадельфию Флайерз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:1.

В составе гостей заброшенные шайбы на свой счёт записали Скотт Лотон, Джеймс ван Римсдайк, а также Уэйд Эллисон.

Единственную шайбу «Кэпиталз» в этой встрече забросил российский форвард и капитан команды Александр Овечкин.

Гости открыли счёт в матче в первом периоде, в концовке которого Овечкин сравнял его. Во втором периоде «Филадельфия» забросила две безответные шайбы и выиграла матч.

Напомним, для Овечкина эта шайба стала 30-й в нынешнем сезоне НХЛ и 810-й в заокеанской карьере.

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